Спецрейс аэроэкспресса домчит фанатов на концерт Кипелова в «Казань Экспо»

Бесплатный спецрейс электропоезда «Казань-Аэропорт» доставит фанатов на концерт группы «Кипелов» и обратно на Центральный вокзал столицы РТ от концертного зала имени Ильгама Шакирова в «Казань Экспо». Новое зрелищное шоу группы «Кипелов» состоится на площадке «Казань Экспо» сегодня, 26 января, в 19.00.

Ценителей рока ждёт масштабная сцена концертного зала «Казань Экспо» и зрительный зал на 3 тысячи мест и, конечно, живой звук. Легенды русского рока создадут фантастическое настроение и подарят неиссякаемый заряд энергии, представив новую программу «Часы Судного дня». Как анонсируют организаторы, шоу – это прорыв сквозь огонь и ненависть, сквозь боль и страх, состояние между отчаянием и надеждой в попытке спасти мир, выбор между Светом и Тьмой, между познанием и забвением, вечный поиск Истины и себя в странствиях по безбрежным морям жизни. Зрителей приглашают найти ответы на вопросы, есть ли шанс задержать стрелки часов на подступах к полуночи или все утонет в пламени, спасет ли обращение к небу, будет ли властвовать на земле любовь.

Уникальная акустика и световое шоу группы «Кипелов» захватят этим вечером один из крупнейших залов Поволжья. Здесь прозвучат такие хиты, как «Я свободен», «Возьми мое сердце» и многие другие.

Бесплатно до места концерта в МВЦ «Казань Экспо» смогут доехать все желающие на спецрейсе электропоезда «Казань-Аэропорт» по билету на шоу «Часы Судного дня».

Организаторы предупреждают, что на вокзал необходимо прибыть за 15-20 минут до отправления электрички (вход через КПП с левой стороны вокзала). Отправление туда: «Центральная» — «Казань-Аэропорт» в 17:10 от вокзала «Центральный». Обратно: «Казань-Аэропорт» — «Центральная», отправление в 21:40. Билеты на концерт ещё можно приобрести на сайте кассир.ру, но количество их уже ограничено.

При посещении мероприятия необходимо предъявить QR-код и документ, подтверждающий личность.