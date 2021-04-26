Спецпроект Нацбиблиотеки РТ позволит подробнее познакомиться с татарской письменностью

Национальная библиотека РТ запустила сайт, где любой желающий сможет подробнее ознакомиться с буквами пяти татарских алфавитов. Об этом ИА «Татар-информ сообщил» заместитель директора библиотеки Табрис Яруллин.



Интерес сотрудников библиотеки к этой теме вызван в связи со светодинамической кинетической инсталляцией, расположенной в холле главного здания. Она состоит из 287 букв пяти татарских алфавитов: древнетюркских рун, уйгурского письма, алфавитов на основе арабской, латинской и кириллической график.



«Инсталляция сыграла большую роль в том, чтобы популяризировать разные графики и написания татарского языка. Наши посетители подходят и часто спрашивают, что эта за письменность и где о ней можно подробнее узнать. И мы подумали, что было бы здорово, если существовал отдельный ресурс, где желающие могут узнать о каждой букве, сравнить их», — рассказал Яруллин.



Он отметил, что разработано специальное приложение, которое позволит посетителям поднять или опустить элементы инсталляции, чтобы более детально изучить ту или иную письменность. На сайте также можно найти подробную информацию об объекте и истории татарской письменности на русском, татарском и английском языках. Проект запущен к 135-летию со дня рождения татарского поэта Габдуллы Тукая.