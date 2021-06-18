Фельдшер из Агрыза получила спецприз конкурса «Ак Чэчэклер» от Президента РТ – автомобиль

Специальный приз от Президента РТ получила старший фельдшер отделения скорой медицинской помощи Агрызской центральной больницы Гульфия Симакова.

Сегодня она уедет из «Казан Экспо» на новой «Ладе Гранте».

Благодаря Гульфие Симаковой грамотно организована работа отделения скорой медицинской помощи пациентам с коронавирусом. Фельдшер – наставник среднего и младшего медицинского персонала. Член Ассоциации медицинских работников РТ, член профсоюза работников здравоохранения РФ.

Еще в 2011 году медик участвовала в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Агрызском районе. Тогда на складе подземного секретного военного завода начали взрываться боеприпасы. Симакова организовала работу отделения скорой помощи в условиях ЧС.

Работала на Универсиаде в Казани, в 2014 году работала на олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи.

Совместно с сотрудниками МЧС России Гульфия Симакова проводит тренировочные учения и занятия по оказанию неотложной помощи при возникновении ЧС.