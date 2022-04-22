Спецприз «Достояние республики» «Созвездия» взяли дети из Мамадыша и Высокой Горы

Обладателями специального приза «Достояние республики» за сохранение национальных традиций в рамках XXII открытого республиканского телевизионного молодежного фестиваля «Созвездие-Йолдызлык», стали хореографический коллектив «Лаборатория» из город Мамадыш и Адиля Зиннатуллина из села Высокая Гора.

Специальный приз в этом году был учрежден впервые. Его инициатором стал Государственный ансамбль песни и танца РТ.

«Уже прозвучало с этой сцены, что наш проект „Созвездие“ — это достояние Татарстана. Но я должна сказать значительно больше: наш проект „Созвездие“ — это достояние Российской Федерации. И подтверждением того является факт, что единственный детско-юношеский гуманитарный проект, который реализуется в нашей стране под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО — это „Созвездие“», — заявила депутат Госдумы РФ, член думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Ларионова.

Обладатели спецприза будут приглашены Госансамблем выступить с ним на одной сцене в рамках юбилейного концерта коллектива на сцене Татарского театра оперы и балета имени Джалиля. Также у победителя будет уникальная возможность записать песню в профессиональной звукозаписывающей студии.

Напомним, фестивальное движение «Созвездие-Йолдызлык» проходит под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и под патронажем Президента РТ Рустама Минниханова.