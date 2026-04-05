Спецприз для Валиевой и Загитовой, золото – у Гуменника: итоги шоу «Русский вызов»

Камиле Валиевой и Алине Загитовой не удалось войти в итоговую тройку призеров шоу-программы «Русский вызов». Обе фигуристки, связанные с Татарстаном, представили выступления на национальную тему и были отмечены в специальной номинации. Главную же награду турнира забрал Петр Гуменник. Об этих и других событиях ледового шоу – в материале «ТИ-Спорта».





Гуменник получит 5 млн рублей, Загитова и Валиева – по 1 млн

В Санкт-Петербурге завершился четвертый турнир шоу-программы по фигурному катанию «Русский вызов». Победителем и обладателем главного денежного приза в 5 млн рублей стал Петр Гуменник. Второе место и 2,5 млн рублей достались танцевальной паре Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. Бронзой и вознаграждением в 1 млн рублей был отмечен спортивный дуэт Анастасии Мишиной и Александра Галлямова.

Такой же суммой были премированы участницы специальных номинаций – Алина Загитова и Камила Валиева. Кроме того, организаторы выплатили всем фигуристам по 250 тысяч рублей для подготовки и участия в турнире.

Арена СК «Юбилейный», вмещающая около 7 тысяч зрителей, была заполнена до отказа. И ожидания публики оправдались – организаторы вновь постарались ее удивить. Впервые с 2023 года в турнире приняла участие олимпийская чемпионка Алина Загитова. Не менее интригующим для поклонников «фигурки» было выступление Камилы Валиевой, недавно вернувшейся в большой спорт. Обе фигуристки выступили во втором отделении программы: Валиева его открывала, а Загитова стала хедлайнером этой части. Александра Трусова, также вернувшаяся на большой лед после рождения ребенка, откатала в паре со своим супругом Макаром Игнатовым.

Алексей Ягудин в этот раз выступил в роли ведущего. Напомним, что именно он два раза подряд становился победителем шоу по количеству баллов. В прошлом сезоне победу праздновал Марк Кондратюк. Ну а в этом году титул абсолютного чемпиона соревнований получил хозяин питерского льда Гуменник.

Абдразаков: «Татарочке хочу сказать – бик зур рәхмәт!»

Одними из самых колоритных и запоминающихся выступлений «Русскго вызова» стали прокаты двух фигуристок, имеющих отношение к Татарстану.

Алина Загитова выступила под национальную композицию в татарском народном костюме и получила приз зрительских симпатий за самый яркий образ. Олимпийская чемпионка обошлась без сложных элементов, зато продемонстрировала зажигательную хореографию. А нестандартным дополнением к номеру стали качели – на них Загитова в начале и под конец своего выступления парила в воздухе на относительно небольшой высоте.

Камила Валиева выступила под музыку из фильма Рэйфа Файнса «Нуреев. Белый ворон», посвятив свой номер, как нетрудно догадаться, Рудольфу Нуриеву, и стала победительницей по видам, как и Загитова.

Один из членов жюри – художественный руководитель Михайловского театра, народный артист РФ Ильдар Абдразаков после выступления Валиевой не смог остаться равнодушным и признался в любви к ее творчеству, а также упомянул о своих татарских корнях.

«Сколько нежности, трепета, чувственности, эмоций – такая прозрачность, глубина и благодать. Камила, я всегда вами восхищался и хочу сказать: вы умничка, наше золото. Во мне тоже течет татарская кровь. Татарочке хочу в ответ сказать – бик зур рәхмәт!» – заключил Абдразаков в эфире шоу-программы.

Гуменник вновь покорил сердца публики

Участник Олимпийских игр – 2026 и победитель семи из девяти турниров сезона-2025/26 Петр Гуменник в шоу «Русский вызов» снова покорил публику очередным ярким образом – Терминатора. В начале выступления он вышел в костюме, имитирующем мужскую мускулатуру, затем в середине программы облачился в черную кожу, а под конец взмыл под своды арены, показав титановую руку.

По итогам голосования жюри в рейтинге лидировала пара Синициной и Кацалапова. Однако после подсчета зрительских голосов Гуменник сместил танцевальный дуэт на второе место (напомним, что выступления фигуристов по традиции оценивали смешанным голосованием). Также 23-летний фигурист получил приз зрительских симпатий.

Призов были удостоены: Марк Кондратюк – за хореографию; Александра Степанова и Иван Букин – за визуальную эстетику; Матвей Ветлугин и Татьяна Волосожар – Максим Траньков – за актерское мастерство; Дарья Садкова – за музыкальное сопровождение.

В состав жюри вошли пять представителей фигурного катания: Антон Сихарулидзе, Евгения Медведева, Анна Щербакова, Михаил Коляда и Александр Жулин, а также певица Пелагея, дизайнер Алена Ахмадуллина, балерина Елизавета Кокарева, актриса Екатерина Климова и оперный певец Ильдар Абдразаков.

В турнире приняли участие самые топовые фигуристы страны.

Среди мужчин: Петр Гуменник, Матвей Ветлугин, Марк Кондратюк, Дмитрий Алиев, Евгений Семененко, Андрей Мозалев (в паре с Алисой Двоеглазовой).

Среди женщин: Мария Захарова, Софья Муравьева, Софья Самодурова, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Елизавета Туктамышева, Анна Фролова.

В спортивных парах: Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Татьяна Волосожар и Максим Траньков, Алена Косторная и Георгий Куница, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Трусова и Макар Игнатов.

В танцах на льду: Василиса Кагановская и Максим Некрасов, Екатерина Миронова и Евгений Устенко, Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин.

Фотографии: скриншоты прямого эфира шоу «Русский вызов»