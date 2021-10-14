Спецпредставитель США потребовал от России убрать из Европы «нарушающие ДРСМД» ракеты

России следует убрать из Европы ракеты, которые, по оценке американской стороны, нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил РИА Новости спецпредставитель Президента Соединенных Штатов по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт.

Агентство попросило американского дипломата разъяснить, как администрация нынешнего лидера США Джо Байдена относится к предложению Президента РФ Владимира Путина ввести мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе.

«Россия уже нарушила ДРСМД, разместив ракеты. Так что решение заключается в том, чтобы они убрали эти ракеты», — подчеркнул Джеффри Эберхардт.

Президент России Владимир Путин еще в 2019 году предложил ввести мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) всем странам — членам НАТО, а также государствам, не входящим в Североатлантический альянс, в том числе и Китаю.

Договор о РСМД действовал с лета 1988 года. Он запрещал СССР (впоследствии России) и США производство и испытания баллистических и крылатых ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5,5 тыс. километров. Американская сторона вышла из соглашения в феврале 2019 года, документ перестал действовать 2 августа 2019-го.

Перед расторжением договора Соединенные Штаты обвинили Россию в его нарушении. Речь шла о развертывании ракет 9М729 «Новатор», которые используются в комплексах «Искандер» и «Калибр-НК». Инициатива Путина предполагала совместные проверки комплексов Aegis Ashore с пусковыми установками Мk-41 на американских базах в Европе и ракет 9М729 на российских базах в Калининградской области.