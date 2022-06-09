Спецпредставитель Путина Песков предложил для РФ стратегию «технологического острова»

Специальный представитель Президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития и генеральный директор АНО «Платформа НТИ» Дмитрий Песков предложил для России на ближайшие 10–15 лет стратегию «технологического острова». О своем видении ситуации и имеющихся перспектив он рассказал в колонке для РБК.

«Наиболее вероятный сценарий в ближайшие годы — „Островизация“. Практически гарантированно — сворачивание глобализма и конец глобальной системы безопасности XX века. <…> То есть страны, все крупные техноэкономические блоки захотят производить еду, лекарства и все остальное на своей территории», — убежден спецпредставитель Президента.

По мнению Пескова, для достижения технологического суверенитета Россия должна найти ответы на такие вызовы, как «зеленая» повестка, необходимость собственного техноэкономического блока, создание экспортного пакета продукции сельского хозяйства и нового поколения транспортных логистических коридоров между Россией и странами Азии, экспорт глобальной безопасности и проблема человеческого капитала.

Оспаривая предполагаемые возражения оппонентов предлагаемой им концепции, спецпредставитель главы государства сослался на положительный, на его взгляд, опыт Советского Союза, который «очень любил решать невозможные задачи». В связи с этим он уверен, что для начала следует решить «проблему когнитивного суверенитета». По его словам, речь идет о том, чтобы «отделять то, что вам действительно нужно, от того, что вам навязано чужими».

«<…> роль технологий становится настолько большой, что продавать их за деньги — преступление. <…> Поэтому будущее — это, конечно, зеркальные сделки. <…> Давайте мы ракеты поменяем на процессоры, но так, чтобы обменяться еще и R&D, и что функционирование одной системы в одной стране привязано к другой системе в другой стране», — конкретизировал свою идею Дмитрий Песков.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили этот шаг и начали ужесточать санкции против России.