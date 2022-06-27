Спецпредставитель Песков: Россию невозможно отключить от интернета

Запад не сможет отключить Россию от глобальной сети. Москва также не собирается отгораживаться от интернета, заявил спецпредставитель Президента РФ по цифровизации Дмитрий Песков.

«Мы подготовились так, чтобы российский интернет продолжил существование, даже если у нас его отключат», — заявил Песков в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул, что Россия не собирается отключаться от глобальной сети. Но если такое решение будет принято извне, то сеть продолжит работать.

«Локальные ресурсы работать будут, а коннекторы к мировому интернету мы достроим», — заявил спецпредставитель Президента.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев объяснял, что в случае блокировки европейскими странами трафик направят через азиатские точки обмена.