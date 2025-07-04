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Политика 4 июля 2025 13:52

Спецпосланник Трампа выступил за отмену санкций против энергосектора РФ

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Спецпредставитель Президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф предложил пересмотреть и снять санкционные ограничения с российского энергетического сектора. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, в администрации Трампа продолжаются дебаты по поводу будущего торговых отношений с Россией.

Так, если Уиткофф выступает за снятие энергетических санкций, то министр внутренних дел США Даг Бёргам придерживается противоположной позиции. Он поддерживает стратегию вытеснения России с мирового рынка и увеличение американского экспорта за ее счет.

В мае, после переговоров с Президентом РФ Владимиром Путиным, Дональд Трамп заявил, что Россия намерена расширять торговые связи с Соединенными Штатами после урегулирования конфликта на Украине, напоминает РИА Новости.

#санкции против россии #Дональд Трамп
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