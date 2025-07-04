Спецпосланник Трампа выступил за отмену санкций против энергосектора РФ

Спецпредставитель Президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф предложил пересмотреть и снять санкционные ограничения с российского энергетического сектора. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, в администрации Трампа продолжаются дебаты по поводу будущего торговых отношений с Россией.

Так, если Уиткофф выступает за снятие энергетических санкций, то министр внутренних дел США Даг Бёргам придерживается противоположной позиции. Он поддерживает стратегию вытеснения России с мирового рынка и увеличение американского экспорта за ее счет.

В мае, после переговоров с Президентом РФ Владимиром Путиным, Дональд Трамп заявил, что Россия намерена расширять торговые связи с Соединенными Штатами после урегулирования конфликта на Украине, напоминает РИА Новости.