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Спецпосланник Трампа приехал в Израиль, чтобы продвинуть сделку по сектору Газа
Спецпосланник 47-го американского лидера Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в субботу прибыл в Израиль. Цель визита - продвинуть сделку по освобождению заложников, которых удерживают в секторе Газа, пишет РИА «Новости». Напомним, что Трамп официально станет президентом Штатов 20 января 2025-го.
По данным израильского ТВ, Уиткофф поговорит на упомянутую тему с премьером Биньямином Нетаньяху в Иерусалиме. Предполагается, что после разговора со спецпосланником Трампа Нетаньяху проконсультируется со спецслужбами. Ожидается, что по результатам консультаций могут решить отправить глав служб внешней разведки и общей безопасности в Катар для переговоров.
Однако отмечается, что канцелярия премьер-министра Нетаньяху пока не заявляла официально насчет приезда Уиткоффа, а также не анонсировала планы об отправке израильской делегации в Катар.
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