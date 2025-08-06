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Политика 6 августа 2025 08:41

Спецпосланник президента США Уиткофф прибыл в Москву

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Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Москву, сообщает ТАСС. В аэропорту Внуково его встретил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

В предыдущий раз Стивен Уиткофф прилетал на переговоры в Москву 25 апреля, до этого – 11 апреля в Санкт-Петербург. Оба раза он встречался с президентом РФ Владимиром Путиным. С начала года это уже пятый визит спецпосланника США в Россию.

В ряде СМИ также сообщается, что нынешний визит предусматривает переговоры с российским руководством. В Кремле ранее не исключали новой встречи Уиткоффа с президентом на этой неделе.

Приезд Стива Уиткоффа в Москву проходит на фоне ужесточающейся риторики Вашингтона. 29 июля президент США Дональд Трамп заявил, что дает России 10 дней на достижение договоренностей по урегулированию конфликта на Украине — вместо ранее обозначенных 50. В случае отсутствия прогресса, по словам Трампа, уже 9 августа могут быть введены новые санкции против Москвы.

#Россия #США
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