Спецоперацию на Украине включили в школьную программу для 10-11 классов

Историю специальной военной операции на Украине внесли в школьную программу. Изучать ее будут учащиеся 10-11 классов в учебном курсе «История России», говорится в приказе Минпросвещения, опубликованном на портале правовой информации.

Приказ ведомства вносит изменения в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. В документе подчеркивается, что на истории учащиеся должны понимать причины и следствия распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших событий XX – начала XXI века.

Школьники будут изучать геополитический кризис 2022 года и его влияние на мировую систему. В итоге у них должна сформироваться гражданская позиция, готовность противостоять идеологии экстремизма и национализма, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу, говорится в приказе.

Военную спецоперацию Россия проводит на Украине с 24 февраля – в этот день о ее начале объявил Президент страны Владимир Путин.