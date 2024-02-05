«Спецоперация сплотила»: жители Кукморского района помогают бойцам с самого начала СВО

Фото: Ризиля Курбанова

Жители Кукморского района Владимир Аввакумов и Расим Зайнутдинов с самого начала спецоперации возят гуманитарную помощь бойцам на передовую. И они как никто другой знают, как и чем живут сегодня наши солдаты.

«И праздники справляем, и дни рождения, и воюем также. Поэтому и живем уж теперь своей жизнью. Но и живем тем, что за нами еще родственники, матери, дети, жены – все дома. Ситуация, которая сложилась в нашей стране, помогла в какой-то степени сплотиться народу», — убежден Владимир Аввакумов.

Как отметили волонтеры, участники СВО нуждаются в поддержке и внимании, поскольку они каждый день проходят через различные трудности и переживания. Поэтому жители села Уркуш также не остаются в стороне от благого дела.

Фото: Ризиля Курбанова

«На сегодняшний день в Уркушском сельском поселении сплели 45 маскировочных сетей, 21 из которых изготовили в самом селе местные жительницы», — говорит активистка Фирая Муртазина.

Если летом мастерицы были заняты плетением маскировочных сетей, то сейчас они вяжут теплые шерстяные носки. В этом непростом и кропотливом деле им решила помочь 78-летняя жительница Набережных Челнов, передав в руки сельским волонтерам прялку.

«Она увидела сюжет о том, что женщины сами плетут и вяжут носки шерстяные, теплые носочки для наших бойцов, и захотела облегчить им труд, чтобы они могли побольше сделать», — говорит социальный координатор Кукморского района Гульзия Хисматуллина.

Фото: Ризиля Курбанова

Сегодня жители Кукморского района стараются оказать всевозможную помощь военнослужащим в зоне специальной военной операции. На передовую уже отправлено более 300 тонн гуманитарного груза.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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