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Спецназ в Берлине задержал двух бойцов «Фракции Красной армии»
Немецкий спецназ провел в Фридрихсхайне, расположенном в восточной части Берлина, операцию по задержанию двоих участников леворадикальной террористической группировки «Фракция Красной армии» (RAF). Об этом информирует в социальной сети X (прежде Twitter) Управление уголовной полиции земли Нижняя Саксония.
Операция в бывшей промышленной зоне на углу улиц Маркграфендамм и Персиусштрассе началась в 7.30 утра, в ней были задействованы до 130 сотрудников полиции, сообщает новостная служба Tagesschau.
Силовики разыскивали 69-летнего Эрнста-Фолькера Штауба и 55-летнего Буркхарда Гарвега. Двое мужчин арестованы, их личности устанавливаются. Всего были задержаны как минимум четверо мужчин и одна женщина. Использовались светошумовые гранаты, отмечает газета Bild.
Ранее на этой неделе в Берлине была арестована еще одна участница RAF, 65-летняя Даниэла Клетте, которую разыскивали 30 лет по подозрению в причастности к подрыву тюрьмы в Вайтерштадте в 1993 году и нападению на посольство США в Бонне в 1991-м.
Клетте использовала вымышленное имя. При обыске у нее обнаружили взрывчатку, боеприпасы, автомат Калашникова, пистолет, пистолет-пулемет и другое оружие.
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