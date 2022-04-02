Спецназ Росгвардии предотвратил теракт в месте выдачи гумпомощи в Киевской области

В Киевской области спецназ Росгвардии предотвратил теракт, который хотели устроить в месте выдачи гуманитарной помощи. Об этом сообщает РИА Новости.

«В результате оперативных и грамотных действий военнослужащих Росгвардии предотвращен теракт боевиков националистических формирований Украины в отношении мирных жителей», — рассказали в пресс-службе ведомсва.

Сотрудники Росгвардии во время патрулирования обнаружили самодельное взрывное устройство — участок оцепили и эвакуировали мирных жителей на безопасное расстояние. Устройство было сделано из 152-миллиметрового артиллерийского боеприпаса, установили саперы.

24 февраля Президент России Владимир Путин в видеообращении к россиянам объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что цель — «защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.