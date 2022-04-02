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Ру Тат
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Политика
2 апреля 2022  15:11

Спецназ Росгвардии предотвратил теракт в месте выдачи гумпомощи в Киевской области

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В Киевской области спецназ Росгвардии предотвратил теракт, который хотели устроить в месте выдачи гуманитарной помощи. Об этом сообщает РИА Новости. 

«В результате оперативных и грамотных действий военнослужащих Росгвардии предотвращен теракт боевиков националистических формирований Украины в отношении мирных жителей», — рассказали в пресс-службе ведомсва. 

Сотрудники Росгвардии во время патрулирования обнаружили самодельное взрывное устройство — участок оцепили и эвакуировали мирных жителей на безопасное расстояние. Устройство было сделано из 152-миллиметрового артиллерийского боеприпаса, установили саперы.

24 февраля Президент России Владимир Путин в видеообращении к россиянам объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что цель — «защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. 

#спецоперация на Украине
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