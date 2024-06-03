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Спецназ «Ахмат» переброшен в Белгородскую область для создания буферной зоны
Бойцы спецназа «Ахмат» переброшены в Белгородскую область для последующей работы в приграничных районах Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
«Очень даже приятно и лестно то, что нас перебросили на тот участок, который сегодня является наиболее важным для всех событий, которые сегодня уже ведут к завершению СВО», – рассказал собеседник агентства.
По его словам, бойцы переброшены на разные участки по всей линии боевого соприкосновения в приграничных районах Харьковской области. Бойцы уже приступили к выполнению поставленных задач, сказал Алаудинов.
Он добавил, что подразделения спецназа «Ахмат» выполняют в том числе и штурмовые задачи.
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