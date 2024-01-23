Спецнакидка и бейдж: участники «Информ УИК» расскажут татарстанцам о выборах Президента

ЦИК Татарстана завершила обучение членов избиркомов, участников проекта «ИнформУИК». С 17 февраля по 7 марта члены избирательных комиссий республики будут обходить квартиры и дома для информирования о выборах Президента РФ, которые пройдут 15, 16 и 17 марта.

«Узнать обходчиков будет очень просто – по специальной экипировке. Это накидка с символикой президентских выборов, значок и бейдж. Татарстанцы получат приглашения на выборы, информацию о кандидатах и способах голосования. Мы должны проинформировать избирателей максимально доходчиво, ненавязчиво, уважительно. Такое личное общение обеспечивает доверие жителей к выборам, их прозрачность и открытость», – рассказал Председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Проект «ИнформУИК» – это персональное информирование татарстанцев о выборах Президента РФ. Основой является проведение поквартирного обхода граждан членами УИК.

Татарстанцам расскажут о времени и месте голосования, кандидатах, возможности проголосовать с помощью технологии «Мобильный избиратель» и на дому. Избиратели смогут уточнить адрес своего избирательного участка и время его работы, узнать о полезных информационных сервисах и работе горячей линии в дни голосования.

В рамках проекта обучились около 9 тыс. членов участковых избирательный комиссий из всех муниципальных районов Татарстана.