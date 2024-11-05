Спецкорр РИА Новости выпустил книгу об исламском этикете для немусульман

Читатели книги специального корреспондента РИА Новости Радика Амирова «Исламский этикет. Мусульманские традиции в семье, общении и бизнесе» смогут избавиться от множества мифов и предрассудков об исламе. Таким мнением во время презентации издания поделился генеральный директор международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

Книга «Исламский этикет» адресована прежде всего читателям других религий. Она поможет понять суть ислама, расскажет о его основных понятиях. Также этнические мусульмане, которые оторваны от религиозной общины, благодаря ей смогут упорядочить свои знания о религии, а также наладить связь с единоверцами. Главы посвящены различным темам, в том числе хаджу, семье и воспитанию детей, отношению к властям и религии, спорту и бизнесу. Информация, упоминающаяся в книге, получила одобрение имамов.

По мнению Киселева, труд Амирова важен для поддержания единства и взаимопонимания между народами России.

«Он снимает всевозможные предрассудки, какие-то мифы, потому что ислам окутан множеством таких предрассудков — так же, как и православие, и иудаизм. То же самое: очень много расхожих мнений, неточных клише, каких-то ярлыков навешивают. И кому-то это очень выгодно, потому что это все вбивает клин между нами», — цитирует Киселева РИА Новости.

Во время презентации он вспомнил о своей поездке в Чечню. Путешествие, совершенное вместе с семьей, позволило ему больше узнать о жизни и традициях мусульман.

«Мусульмане — это родные люди в России, — подчеркнул спикер. — Их много, мы традиционно жили вместе. В Казани стоит мечеть стена к стене к православному храму в Кремле, и мы способны на взаимодействие».