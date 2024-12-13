Спецкор «России сегодня» представил в Казани книгу про исламский этикет

Специальный корреспондент Международной медиагруппы «Россия сегодня» Радик Амиров представил на пресс-конференции «Татар-информа» свою новую книгу «Исламский этикет. Мусульманские традиции в семье, общении и бизнесе».

«Хотелось бы донести простым журналистским языком для широкого круга читателей и коллег то, что назрело», — отметил Амиров.

В книге несколько десятков глав, в которых поверхностно объясняются азы ислама для светского читателя. «Это ни в коем случае не путеводитель», — оговорился публицист. Например, в книге объясняется понятие «исрафа» — расточительства и излишества.

«Когда приезжаешь в Турцию и набираешь горы еды, понимая, что половину даже не съешь. Конечно, это «исраф»», — сказал он.

Раскрываются отношение к мужчинам и женщинам, дается представление о любви и деньгах, еде — это те темы, которые волнуют мусульманскую умму и мировое сообщество целиком.

«Я написал книгу для светского общества, не для религиозных деятелей», — подчеркнул Амиров.

Книга писалась полтора месяца и еще полтора года готовилась к выпуску. Как признается Амиров, после подписания контракта с книжным издательством времени свободного не остается. Есть вдохновение или нет — писать нужно каждый день. В течение месяца Амиров отписывал по 3-5 тысяч знаков.

Книга вышла тиражом 3 тыс. экземпляр. Она доступна в печатном, электронном и аудиоформате.