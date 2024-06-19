Спецкомпоненты и собственные стройки: эксперты рассказали о вызовах нефтехимии

Экспорт сырья для общего баланса производства будет только «таять»

«Рынок полимеров в последние годы столкнулся с серьезными вызовами. Санкции вынудили производителей сырья и переработчиков заняться импортозамещением катализаторов, добавок и стабилизаторов. Оборудование почти все импортное, требует обслуживания, которое в новых условиях делать совсем непросто. Экспорт сырья для общего баланса производства будет только “таять”, как из-за санкционного давления, так и из-за переизбытка полимеров на мировом рынке, – перечислил «выстрелившие» риски председатель совета Союза переработчиков пластмасс (СПП), вице-президент Российского союза химиков (РСХ) Михаил Кацевман. – В этих условиях производителю приходится бороться за качество и выстраивать новые логистические цепочки на неизведанных рынках сбыта в странах Азиатско-Тихоокеанского региона».

Финансовые отчеты нефтехимических предприятий Татарстана отражают как наличие сложностей, так и результаты решения проблем. За 2023 год «Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез» показали снижение выручки к 2022 году, сказалось глобальное изменение котировок. Но сохранили при этом совокупные выплаты в республиканский бюджет в размере 20 млрд рублей.

В I квартале 2024 года выручка НКНХ возросла на 19%, КОСа – снизилась на 11%. При этом заметна тенденция к росту себестоимости продаж, – отмечает главный редактор информационно-аналитического центра RUPEC Дмитрий Семягин. «У “Казаньоргсинтеза” при снижении выручки себестоимость осталась на прежнем уровне. У “Нижнекамскнефтехима” выросли и выручка, и себестоимость, однако динамика роста выручки гораздо выше динамики роста прибыли от продаж. То есть цены на полимеры росли медленнее их себестоимости. Во-вторых, по большинству расходных статей видно, что предприятия пытаются повысить эффективность своей деятельности и нивелировать рост себестоимости за счет сокращения других расходных статей. Это говорит о том, что фактически производители полимеров сейчас сдерживают инфляционный рост на полимерном рынке».

Замминистра промышленности и торговли РТ Дмитрий Гуськов отметил два ключевых вызова, которые в частности повлияли на показатели «Казаньоргсинтеза», – это омологация импортных добавок и комплектующих, а также реализация проекта по модернизации реактора «В» на предприятии. «Замена ряда добавок в производственном процессе потребовала от предприятия подбора оптимальных параметров технологического режима – таковы принципы безопасности. Предприятие имеет и уже реализует план по нивелированию данного отставания в течение 2024 года, а также сопровождает переработку на конечных производствах, чтобы обеспечить качество готовых изделий», – отметил он.

Сейчас завод работает стабильно, на 100% мощности

Генеральный директор «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин отметил, что снижение выручки и прибыли «Казаньоргсинтеза» по итогам первого квартала 2024 года в первую очередь связано со снижением выпуска полиэтилена в период модернизации одного из реакторов его получения. «Реактор остановили в апреле прошлого года, то есть в первом квартале прошлого года выпуск был на 100% мощности, а сейчас часть объемов “выпала”, и это снизило выручку. В этом году планируется пуск модернизированного реактора, что позволит нарастить выработку пластика», – сказал он.

«Одновременно “Казаньоргсинтез” и группа “СИБУР” в целом осуществляют подбор оптимальных параметров технологического режимов при работе с новыми компонентами спецхимии для замещения импортных составляющих, что также требует некоторых финансовых затрат. В январе-феврале на “Казаньоргсинтезе” проводились регламентные ремонтные работы на производстве поликарбоната. Сейчас завод работает стабильно, на 100% мощности», – продолжил Яруллин.

Предприятие имеет и уже реализует план по нивелированию отставания производственных и финансовых результатов в течение 2024 года, а также сопровождает переработку на конечных производствах, чтобы обеспечить качество готовых изделий», – резюмировал гендиректор «Татнефтехиминвест-холдинга».

Нужен системный подход – надо решить проблему сбора и переработки упаковки

Достаточно позитивные ожидания от развития полимерного рынка в целом и у Михаила Кацевмана. «Усилия СИБУРа направлены на то, чтобы производственные показатели 2024 года были позитивнее 2023-го: в отрасль производства полимеров и их переработки заложены основания для роста на 3-4% в год», – добавил Кацевман. Чтобы поддержать рынок полимеров, сделать его более эффективным, он призывает придерживаться двух принципов: «Первое — производители и переработчики должны постоянно объединять свои усилия и развиваться совместно. Каждый день в каждом проекте мы должны быть вместе, и от такой взаимопомощи выиграют обе стороны. Второе — следует отказаться от фрагментарности мышления, она мешает развитию. Сейчас мало кто обращает внимание на общую картину, все концентрируются на микропроблемах, пытаясь решать свои задачи. Но это не эффективно с точки зрения развития. Простой пример – переработчики и экологи много говорят о необходимости заменить 2-3-слойную упаковку из разных материалов, которая сейчас чаще всего отправляется на мусорный полигон. Да, однородный по природе полимер легче вторично перерабатывать. Это правильно! Но далеко не всегда и не везде налажен раздельный сбор сырья и его адресная переработка. И при таком состоянии дел упаковка из одного по природе полимера опять пойдет на полигон, – объяснил вице-президент РСХ. – Нужен системный подход – надо решить проблему сбора и переработки упаковки, и только в этом случае стоит бороться за ее структуру и состав. В ином порядке затея почти не имеет смысла».