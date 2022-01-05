Спецкомиссия проверила новогоднее оформление сел в Агрызском районе РТ

Специальная комиссия районного смотра-конкурса «Зимняя сказка» проверила новогоднее оформление сел в Агрызском районе Татарстана. Об этом пишут «Агрызские вести».

В этом году по условиям конкурса акцент был сделан на ушедший Год родных языков и народного единства и наступивший Год цифровизации. Так, например, сотрудники Ямурзинского клуба создали целую композицию из снежных фигур. Гостей здесь встречают татарский парень в тюбетейке с гармошкой, татарская девушка в калфаке, приглашающие к чайному столу с самоваром и изобилием национальных блюд. Перед Красноборским домом культуры музыканты — татарин, русский и мариец репетируют, готовясь встретить Новый год под национальные мелодии.

К Году цифровизации больше всего оказались подготовлены образовательные организации. В Кадыбашской, Терсинской школах при зимнем оформлении активно использовались современные технологии.

Акцент на Олимпийские зимние виды спорта сделали жители села Бима, которое славится своими сильными лыжниками. Тут около десятка лыжников-снеговиков уже отправились в Китай, где скоро стартует Олимпиада-2022. Кроме того, мастера из Бимы создали фотозону с Дедом Морозом и Снегурочкой. По признанию работников дома культуры, все жители и гости села охотно фотографируются у этих новогодних персонажей.

Что касается символа уходящего и наступающего по восточному календарю года, то во многих поселениях Быка изобразили покоренным и послушно сдающим свои полномочия. А Тигр, который только готовится стать хозяином, наоборот, стоит с гордо поднятой головой.