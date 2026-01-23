Фото: пресс-служба Министерства культуры РТ

Специальные места для зрителей на инвалидных колясках оборудовали в Казанском цирке. Для этого в первом ряду зрительного зала демонтировали 10 кресел, сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ.

Ранее зрители на инвалидных колясках располагались в боковых проходах или у лестниц, поскольку специально выделенных мест для них не было. Во время представлений коляски приходилось перемещать, чтобы обеспечить свободный проход артистам, работу технического персонала и безопасность самих зрителей, особенно во время номеров с хищными животными.

Теперь для них создано отдельное пространство, где можно находиться на протяжении всего представления без необходимости пересадок.

Фото: пресс-служба Министерства культуры РТ

Директор Казанского цирка Эльмира Булатова рассказала, что в учреждении уже есть базовая инфраструктура для людей с ограниченными возможностями – широкие дверные проемы, пандусы, гардероб и санитарные комнаты. По ее словам, с развитием цирковых программ представления стали масштабнее, а часть действия выходит за пределы манежа.

Использование дополнительного оборудования иногда сужает проходы между манежем и зрительными рядами, как это было, например, во время шоу «Мирас» с установкой «огненной стены».

В результате стало очевидно, что зрителям в инвалидных колясках не всегда комфортно находиться в зале, тем более что они стали чаще посещать цирк. Поэтому было принято решение выделить для них отдельные удобные места в первом ряду, к которым легко подъехать и где ничто не мешает просмотру представления.

Всего оборудовано шесть таких мест в пятом секторе: три с правой стороны и три с левой. Чтобы занять одно из них, зрителю в инвалидной коляске достаточно приобрести любой доступный билет на представление.