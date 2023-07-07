Специально для ОПК: ПСБ запустил ипотеку без первоначального взноса

Сотрудники оборонно-промышленного комплекса (ОПК) могут приобрести квартиру на максимально комфортных условиях. ПСБ предлагает для них ипотечный заём без первоначального взноса* на покупку вторичного жилья. Воспользоваться финансовым продуктом могут работники ОПК**, которые являются зарплатными клиентами банка.

«ПСБ как опорный банк для ОПК участвуем в формировании комплекса финансовых инструментов, позволяющих предприятиям этой сферы существенно расширить финансовую поддержку для своих сотрудников. Уверен, что ипотечная программа без первоначального взноса, наряду с остальными программами, поможет решению жилищного вопроса работников одной из важнейших отраслей страны», – отметил руководитель банка ПСБ в Республике Татарстан Руслан Ахатов.

Жилищный заем выдается по ставке – 11,7% годовых с возможностью получить до 50 млн рублей. Срок погашения составляет от 3 до 30 лет.

«Кроме того, работнику, который получает зарплату на карту ПСБ, доступны особые условия по вкладам и кредитам, льготы, бонусы, удобные опции и бесплатные сервисы», – отметил Руслан Ахатов.

*Процентная ставка 11,7% годовых применяется по программе "Вторичный рынок" с первоначальным взносом от 0% до 10% от стоимости приобретаемого объекта недвижимости. Кредитование с первоначальным взносом 0-10% (10% не включая) возможно только для зарплатных клиентов Банка, являющихся работниками организаций оборонно-промышленного комплекса, соответствующих требованиям Банка. Сумма кредита от 500 тыс. рублей до 50 млн рублей - для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 25 млн рублей - для иных регионов. Срок кредита - от 3 до 30 лет. Подробную информацию об условиях предоставления и погашения ипотечного кредита, а также требованиях к заёмщикам вы можете узнать на сайте psbank.ru или по телефону колл-центра 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный). Не является публичной офертой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Информация актуальна на 06.06.2022. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251. https://www.psbank.ru/

**Условие применимо для ограниченного списка организаций ОПК. Полный список предприятий, участвующих в программе, уточняйте в Ипотечных Центрах ПСБ.

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