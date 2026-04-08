Специализированную площадку «Витрина решений IT-компаний» запустят в Татарстане

В этом году планируется запустить специализированную площадку – «Витрина решений IT-компаний Татарстана». Об этом на заседании президиума Госсовета РТ сообщил заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Булат Габдрахманов.

«Новый проект появился в этом году на федеральном уровне – домен «Наука и инновации». Это реестр технологических запросов. Пока 132 запроса по республике сформировано. Компании могут подключаться и узнавать о том, какие есть запросы на предприятиях. И мы планируем запустить свою «Витрину решений IT-компаний РТ», – рассказал он.

Предполагается, что эта площадка поможет инвесторам узнать о перспективных проектах, а корпорациям – найти IT-решения или партнеров по необходимым технологиям, уточнил замминистра цифрового развития.

В прошлом году более 1,3 млрд рублей из федерального бюджета было привлечено в IT-отрасль Татарстана, добавил он.