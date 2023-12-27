Специалисты заказника «Спасский» отправили новогоднюю посылку бойцам в зоне СВО

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам

Специалисты заказника «Спасский» и начальник межрайонного отдела Госкомитета Татарстана по биоресурсам по Спасскому району снова собрали и отправили посылки с гуманитарной помощью военнослужащим, находящимся в зоне спецоперации, и жителям освобожденных территорий. Об этом передает пресс-служба ведомства.

«Мы уверены, что ребята, которые находятся на передовой, оценят внимание, почувствуют поддержку и теплую заботу», – отметили сотрудники заказника.

В нынешней посылке, помимо привычных бытовых предметов, бойцам отправили поздравительные детские открытки, игрушки и рисунки, сладкие новогодние подарки.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти страны не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.