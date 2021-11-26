Специалисты «Транснефти — Прикамья» провели профориентационные уроки в одиннадцати школах

Специалисты АО «Транснефть — Прикамье» провели профориентационные встречи в формате тематических уроков с учениками школ в регионах присутствия предприятия — Пермском крае, Самарской области, Татарстане и Удмуртии. Участниками встреч стали ученики старших классов, которым в ближайшее время предстоит определиться с выбором профессии.

Работники всех пяти филиалов предприятия рассказали школьникам об истории развития системы трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов в стране, о деятельности ПАО «Транснефть» и его дочернего предприятия АО «Транснефть — Прикамье», о вкладе компаний трубопроводного транспорта в развитие регионов и основных видах технологического оборудования, используемого на перекачивающих станциях.

Большое внимание было уделено ответственности предприятия в области экологической безопасности при транспортировке нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам. Ученики ознакомились с природоохранными мерами, предпринимаемыми АО «Транснефть — Прикамье» для поддержания безопасной экологической обстановки на производственных объектах. Специалисты рассказали школьникам о зарыблении водоемов и проведении специальных учебно-тренировочных занятий для отработки действий в условиях возможных чрезвычайных ситуаций.

АО «Транснефть — Прикамье» ежегодно на регулярной основе сотрудничает со средними общеобразовательными учреждениями в регионах деятельности. Одним из приоритетных направлений является оказание благотворительной помощи школам на проведение ремонта и оснащения оборудованием.