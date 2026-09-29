Специалисты Татарстана выявили нарушения в пробах рапсового масла

Фото: филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса в РТ

С начала 2026 года (по состоянию на 24 сентября) специалисты лаборатории филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса в Республике Татарстан провели 567 лабораторных исследований. Объектами изучения стали образцы нерафинированного соевого, льняного, рапсового и подсолнечного масла высшего и первого сорта.

В ходе экспертизы оценивали физико‑химические и органолептические характеристики продукции, а также показатели безопасности, в частности проверяли запах, цвет, прозрачность и вкус, кислотное число и содержание влаги, наличие микотоксинов, радиоактивных элементов и тяжёлых металлов, массовую долю остаточных количеств пестицидов, а также присутствие или отсутствие ГМО.

По итогам испытаний выявлены две пробы рапсового масла, не соответствующие установленным нормам по перекисному и кислотному числу. «Установлено значение кислотного числа рапсового масла – 9 мг КОН/г, что в 1,5 раза превышает установленную норму», – отметил заведующий испытательной лабораторией филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Республике Татарстан Ильсур Якупов.

Превышение показателей перекисного и кислотного числа является нарушением требований технического регламента Таможенного союза. При этом перекисное число отражает степень окислённости жира или масла в процессе хранения – этот процесс особенно активно протекает на свету, а кислотное число выступает ключевым показателем качества масел и жиров, поскольку характеризует степень гидролиза липидов.

Сведения о выявленных несоответствиях оперативно внесены в автоматизированную систему «Веста», направлены в территориальное управление Россельхознадзора по Республике Татарстан и доведены до заказчика услуг для принятия необходимых мер. В целом в текущем году в лабораторию для экспертизы поступило 128 образцов растительного масла из Татарстана, Башкортостана, Марий Эл, Мордовии и Удмуртии. Общий объём проанализированной продукции по сравнению с прошлым годом вырос в 4,6 раза и превысил 55,7 тыс. тонн. Структура исследованных партий такова: на долю рапсового масла пришлось 79 %, подсолнечного – 13 %, льняного – 5 %, соевого – 3 %.