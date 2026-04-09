Специалисты Татарстана выявили нарушение требований ГОСТ в партии рисовой крупы

Фото: Филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса в Республике Татарстан

Специалисты филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса в Республике Татарстан исследовали пробу рисовой крупы, поступившей по заявке владельца продукции. Образец был отобран от партии общим объемом более 20 тонн.

По результатам испытаний выявлено нарушение требований ГОСТ по показателям содержания меловых ядер и дробленого риса, что свидетельствует о несоответствии продукции заявленной сортности.

«Содержание дробленого риса в партии рисовой крупы по результатам исследований составило 17,5%, что почти в два раза превышает установленный стандарт – 9%. Кроме того, фактический показатель меловых ядер (непрозрачных зерен) оказался 4,7% при нормативном значении 2%», – подчеркнул заведующий испытательной лабораторией филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Республике Татарстан Ильсур Якупов.

Информация о результатах исследований внесена в ФГИС «Веста» и передана в территориальное управление Россельхознадзора по Республике Татарстан для принятия дальнейших мер.

Всего с начала текущего года специалисты филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Республике Татарстан исследовали образцы 11 партий рисовой крупы, три из которых не соответствовали стандарту по показателям содержания меловых ядер и дробленого риса.

Несоответствие крупы по данным качественным показателям обусловлено, как правило, ранними сроками уборки риса, в результате чего зерно не может раскрыть всех потребительских свойств. Например, при большом количестве меловых ядер рис будет развариваться, не доходя до своей стабильной консистенции, а сами зерна будут хрупкими и ухудшат вкус блюда.