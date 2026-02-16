news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 16 февраля 2026 08:42

Специалисты Татарстана проверили партию тюльпанов на фитосанитарное соответствие

Читайте нас в
Телеграм
Специалисты Татарстана проверили партию тюльпанов на фитосанитарное соответствие
Фото: Филиал Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса в Республике Татарстан

В испытательную лабораторию филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса в Республике Татарстан поступили 7 образцов тюльпанов, отобранных от партии общим объемом 3,9 млн шт.

Цветочная продукция предназначалась для перемещения по территории России с целью дальнейшей реализации в Казани, Набережных Челнах, Ульяновске, а также в Республиках Башкортостан, Удмуртия и Чувашия.

Заявки на установление карантинного фитосанитарного состояния данной продукции поступили от одного из тепличных хозяйств республики, где выращивались тюльпаны.

По результатам гербологической и энтомологической экспертиз, вредных организмов не выявлено.

«По итогам проведенных экспертиз филиал выдал заявителю заключение о соответствии фитосанитарного состояния подкарантинной продукции», – отметила заместитель заведующего испытательной лабораторией филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Республике Татарстан Ульяна Полканова.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Казанской ратуше начался традиционный XII Сретенский бал

В Казанской ратуше начался традиционный XII Сретенский бал

15 февраля 2026
«Мы можем за руку провести по всем врачам»: как в Татарстане помогают ветеранам СВО

«Мы можем за руку провести по всем врачам»: как в Татарстане помогают ветеранам СВО

15 февраля 2026