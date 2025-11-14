Специалисты Татарстана помогают Лисичанску подготовиться к отопительному сезону

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

Аварийно-восстановительные бригады из Татарстана продолжают работу в подшефном Лисичанске. Главный инженер «Казэнерго» Юрий Никоноров встретился со специалистами, которые занимаются подготовкой многоквартирных домов к отопительному сезону, и обсудил с ними ход пусконаладочных работ.

В городе сейчас работает бригада «Казэнерго», в составе которой четыре специалиста: инженер, мастер, сварщик и слесарь. Работы ведутся вахтовым методом, состав команд регулярно обновляется и формируется из наиболее опытных сотрудников.

«Мы полностью доверяем нашим ребятам – это надежные, дисциплинированные и профессиональные специалисты. Наша главная задача – поддержка: оказываем методическую помощь местным коммунальщикам, делимся опытом по техническим решениям и нюансам российского законодательства в сфере теплоснабжения», – отметил Юрий Никоноров.

Он подчеркнул, что характер работы здесь отличается от привычных условий: если в Казани специалисты в основном обслуживают наружные сети, то в Лисичанске приходится решать задачи, близкие к тем, что обычно выполняют жилищные организации.

«Мы работаем в тесном взаимодействии с местными коммунальщиками, стараемся наладить системную работу. Сейчас основная задача – запустить отопление в многоквартирных домах, в среднем это два-три объекта в неделю. При необходимости подключаемся и к вопросам водоснабжения. Наши бригады всегда готовы оперативно реагировать на нештатные ситуации, но, к счастью, серьезных аварий пока не происходило», – рассказал главный инженер «Казэнерго».