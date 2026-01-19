Специалисты Татарстана подтвердили качество листового салата из Ирана

Фото: филиал Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса в Республике Татарстан

Специалисты филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса в Республике Татарстан провели исследования образцов листового свежего салата «Айсберг» общей массой более 190 тонн. Вышеуказанная продукция была произведена на территории Ирана и ввезена в Россию для реализации.

Образцы свежего салата прошли исследования на весь перечень карантинных объектов, характерных для данной продукции. В результате проведенных лабораторных испытаний карантинных организмов в пробах не выявлено.

«Качество импортного листового салата подтверждено энтомологической экспертизой, которая основывается на визуальном осмотре листьев продукции и отсутствии опасных карантинных вредителей», – поделилась заместитель заведующего испытательной лаборатории филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Республике Татарстан Ульяна Полканова.

По словам экспертов филиала, в числе вредителей при импорте салата могут оказаться трипсы, личинки мух, мушки бабочницы, сциариды или грибные комарики и другие.

Тли питаются соками растений и могут причинять значительный вред, особенно если их популяция не контролируется. Трипсы питаются клетками листьев, способствуют их увяданию и желтизне. Личинки мухи-горбатки вызывают так называемые миазы – паразитарные болезни, причиной которых является самка, откладывающая яйца внутрь тела человека. Кроме того, муха способна стать переносчиком холеры.

Отсутствие контроля за этими объектами создает условия для вспышки возбудителей вирусов, снижения урожайности и ощутимого экономического ущерба.