Специалисты Татарстана подтвердили качество кукурузы нового урожая

Специалисты лаборатории филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса в Республике Татарстан подтвердили качество кукурузы нового урожая.

Первые 4 образца нового урожая, отобранные в Актанышском районе из партий общей массой более 11,5 тыс. тонн, успешно прошли экспертизу. Их качество и безопасность соответствуют установленным нормам – это дает возможность приступить к декларированию продукции.

«Исследуемые пробы обладали цветом и запахом, свойственным нормальному зерну кукурузы, в них отсутствовала зараженность зерна вредителями, содержание токсичных элементов не превышало предельно допустимых значений», – отметил заведующий испытательной лабораторией филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Республике Татарстан Ильсур Якупов.

Также в рамках испытаний образцы проверили на вредные примеси, остаточные количества действующих веществ пестицидов, наличие ГМО, радионуклидов и другие показатели.