Специалисты Татарстана подтвердили качество экспортного ячменя для Ирана

Фото: филиал Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса в РТ

С территорий Рыбно-Слободского и Алексеевского районов Татарстана под контролем специалистов филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса в РТ отгружены две партии кормового ячменя, предназначенного для экспорта в Иран. Общая масса превышает 10 тыс. тонн.

Отгрузка осуществлялась с обеззараживанием пустых трюмов теплоходов и самого зерна в соответствии с требованиями страны назначения.

От каждой партии зерна был произведен отбор проб для лабораторных исследований на соответствие продукции условиям контракта, техническому регламенту Таможенного союза и требованиям страны-импортера.

По результатам испытаний подтверждено соответствие зерна всем заявленным требованиям, предъявляемым для прямого экспорта в Иран. Управление Россельхознадзора по РТ приняло решение о выдаче фитосанитарного сертификата.

«Сухогрузные теплоходы с зерновой продукцией – кормовым ячменем – были направлены по Волге в страну назначения на основании всех необходимых разрешительных документов, выданных филиалом», – сообщила руководитель органа инспекции филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Республике Татарстан Полина Азаренко.

С начала текущего года это первые отгрузки зерновой продукции из Татарстана в Иран. Всего по состоянию на 5 мая 2026 года под контролем филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в республике на внешние рынки уже отправлено 68 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки. Экспорт осуществлялся водным, железнодорожным и автомобильным транспортом в десять стран: Иран, Азербайджан, Беларусь, Германию, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Сербию, Польшу и Чехию.