Специалисты Татарстана подтвердили качество экспортного подсолнечного шрота

Фото: филиал Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса в РТ

В Лаишевском районе под контролем специалистов филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса в республике на экспорт в Азербайджан отгружено 26 вагонов подсолнечного шрота. Общий объем поставки составил 1,9 тыс. тонн.

Перед отправкой специалисты проверили образцы продукции на соответствие условиям контракта, требованиям страны-импортера и техническим условиям. Лабораторные испытания подтвердили соответствие установленным стандартам.

«Качество и безопасность подсолнечного шрота подтверждены протоколами испытаний аккредитованной лаборатории филиала. По результатам исследований органом инспекции заявителю выданы сертификаты безопасности и качества», – сообщила «Татар-информу» руководитель органа инспекции филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Республике Татарстан Светлана Белова.

Это первая поставка продукции переработки зерна из Татарстана в Азербайджан в 2026 году. В прошлом, 2025 году, специалисты филиала проверили качество и безопасность свыше 76,3 тыс. тонн экспортируемого подсолнечного шрота. Основным направлением отгрузок стала Белоруссия, а также Азербайджан.

Подсолнечный шрот – это побочный продукт, получаемый при производстве растительного масла путем прессования и экстракции семян масличной культуры. По содержанию белков он значительно превосходит корма из другого растительного сырья и используется в качестве высокопротеиновой добавки при производстве комбикормов в сельском хозяйстве. Добавление шрота в рационы сельскохозяйственных животных позволяет повысить питательность кормов при снижении их себестоимости, что способствует росту продуктивности поголовья.