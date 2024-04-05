Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Специалисты Татарстана обменялись опытом в сфере закупок и конкуренции на форуме в Москве
Представители Татарстана приняли участие в форуме «Дни московской конкуренции». Событие собрало госзаказчиков, представителей бизнеса и общественных организаций, экспертов. Об этом сообщает Госкомитет РТ по закупкам.
Событие проводилось с 2 по 4 апреля. За эти дни специалисты из Татарстана смогли обменяться опытом и знаниями с коллегами из других регионов, узнать от экспертов главные новости, связанные с торгами, налогами, жалобами ФАС, инновационными технологиями, лучшими практиками поставщиков, и узнать ответы на интересующие вопросы.
Участие в мероприятии принял и председатель Госкомитета РТ по закупкам Руслан Сабиров.
«Подобный мероприятия являются полезным инструментом для профессионалов в области закупок, предпринимателей и всех заинтересованных сторон, желающих быть в курсе последних тенденций и новостей в этой области», — уверен он.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»