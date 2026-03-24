Специалисты Татарстана могут принять участие в лидерской программе Архитекторы.рф

Накануне, 23 марта, начался отбор на восьмой поток бесплатной лидерской программы Архитекторы.рф, в рамках которой 100 специалистов из разных регионов России смогут получить уникальные знания и опыт. Принять участие в ней могут и представители Татарстана, перечень специальностей с этого года расширен, сообщают организаторы проекта.

Реализует программу институт развития «ДОМ.РФ» при поддержке Минстроя и Правительства России в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Прием заявок продлится вплоть до 12 апреля.

«Сегодня мы даем старт новому набору программы Архитекторы.рф. Знаменательно, что это происходит в Год единства народов России, когда к нам присоединяются участники со всех уголков страны. Это символично: только объединяя экспертов разных компетенций, можно создавать проекты, по-настоящему учитывающие уникальную культурную, экономическую и природную специфику наших регионов», – заявил директор по развитию городской среды ДОМ.РФ Антон Финогенов.

Он обратил внимание на «колоссальный» масштаб задач – необходимо создать 200 мастер-планов к 2030 году. По его словам, успех в этом деле напрямую зависит от профессионализма и кадрового потенциала отрасли. «Уверен, что для участников этого уникального потока программа станет особенным этапом, открывающим новые горизонты для позитивных изменений в родных городах», – заключил Финогенов.

К участию в программе приглашаются профессионалы с российским гражданством и оконченным высшим образованием, с опытом работы в сфере городского и территориального развития, а также представители смежных областей, включая социологов, экологов, культурологов, экономистов и других.

В этом году расширен перечень допущенных специальностей – теперь к проекту могут присоединиться педагоги, филологи, археологи, специалисты в области прикладной математики и транспортного планирования.

Изменения затронули и конкурсный отбор: помимо анкеты и профессионального портфолио, кандидатам предстоит написать эссе и предоставить рекомендательные письма.

Особое внимание будет уделяться принципам разумности и гибкости при планировании территорий. Основой программы остается междисциплинарный подход, что отражает современные вызовы развития городской среды. Участников, успешно прошедших первый этап отбора, пригласят на видеоинтервью. Заключительным этапом станет заседание экспертной комиссии, которая и определит состав восьмого потока.

Финалистов ждет девятимесячная образовательная программа. включающая очные модули, исследовательские экспедиции по России и зарубежным странам, лекции, тренинги, встречи с экспертами и работу в проектных группах.

Заявки на участие можно подавать на сайте программы Архитекторы.рф. На сайте также доступен полный список направлений. За восемь лет реализации программы ее выпускники посетили 65 городов России и девять стран. Профессиональное междисциплинарное сообщество выпускников программы состоит из уже 727 специалистов.