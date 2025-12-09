Специалисты Татарстана исследовали более 6,5 тыс. тонн импортной продукции с начала года

Фото: филиал Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса в РТ

С начала 2025 года по состоянию на 1 декабря специалисты филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса в РТ исследовали более 6,5 тыс. тонн импортной подкарантинной продукции, что в 4,3 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года (1,5 тыс. тонн). Продукция поступила из Азербайджана, Киргизии, Узбекистана, Беларуси и Китая.

В испытательной лаборатории провели энтомологические, гербологические, вирусологические и гельминтологические исследования для широкого ассортимента продукции. В перечень вошли: свежая зелень (салат айсберг, латук, цикорий, шпинат), чеснок, картофель, овощи (капуста белокочанная, пекинская, цветная), орехи и сухофрукты, фрукты (абрикосы, персики, вишня, голубика, ежевика, клубника, нектарины, слива, черешня), а также семенной материал и технические грузы (рапсовый и льняной шрот).

По итогам экспертизы в 13 партиях плодоовощной продукции общей массой более 53 тонн идентифицированы карантинные объекты: томатный трипс (Frankliniella schultzei) в партии чеснока, восточная плодожорка (Grapholitha molesta) в двух партиях персиков и вест-индийский цветочный трипс (Frankliniella insularis) в девяти партиях салата «Айсберг».

«Лабораторные исследования, проводимые в нашем филиале, позволяют своевременно выявлять карантинные организмы в импортной продукции и предотвращать их распространение на территории России», – отметила заместитель заведующей испытательной лаборатории филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Республике Татарстан Ульяна Полканова.

Информация о выявлении направлена в Управление Россельхознадзора по РТ для принятия мер реагирования.