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Специалисты скептически отнеслись к планам продлить метро в Казани до Куюков
Сомнения по поводу возможного строительства метро до поселков Салмачи и Куюки, которое анонсировали внесенные на днях изменения в генплан Казани до 2040 года, высказал в беседе с корреспондентом газеты «Республика Татарстан» завкафедрой градостроительства КГАСУ Александр Дембич.
По его словам, тянуть ветку метрополитена в данные населенные пункты ради спасения образовавшейся там транспортной ситуации нецелесообразно. При этом Дембич отмечает, что гораздо нужнее построить станции у Компрессорного и речного порта.
«Нужно развивать метро там, где уже сложились транспортные узлы. А в Куюках прежде, чем тянуть туда метро, надо порядок навести. Хорошо, что Раис республики остановил там стройку», – отметил эксперт.
Против строительства метро до вышеупомянутых населенных пунктов также высказался урбанист Дмитрий Сагдеев. По его словам, в Куюки необходимо пустить трамвай, курсирующий до метро «Дубравная».
«Никакого смысла тянуть метро в сами Куюки нет. Там исключительно маятниковые утренние и вечерние потоки, а большую часть времени суток эта ветка будет возить воздух. А Салмачам хватит автобуса, который ходит нормально, а не приходит раз в 20 минут, забитый жителями Куюков», – высказал мнение Сагдеев.
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