Специалисты РТ исследовали более 180 тыс. тонн зерна, экспортируемого водным транспортом

Фото: филиал Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса в РТ

Специалисты филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса в Татарстане исследовали более 180 тыс. тонн зерна, экспортируемого водным транспортом.

За период навигации с 25 апреля по 1 декабря текущего года под контролем специалистов филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Республике Татарстан водным транспортом на экспорт было отгружено 183,2 тыс. тонн зерна (продовольственной пшеницы и кормового ячменя). Продукция прошла лабораторные испытания на соответствие контрактным требованиям и требованиям технического регламента Таможенного союза.

Экспорт осуществлялся двумя маршрутами: прямыми поставками в Иран, а также в Бангладеш, Вьетнам, Египет, Израиль, Ливан, Ливию, Марокко, Турцию и Шри-Ланку с предварительной перевалкой в портах Кавказ, Астрахань и Ростов-на-Дону.

Крупнейшим импортёром кормового ячменя стал Иран: в исламскую республику поставлено 33,1 тысяч тонн кормового ячменя, что составляет 92% от общего экспорта.

Всего за навигационный период из Татарстана отправлено 63 судовые партии зерна общим весом 209 тыс. тонн, из которых 87,6% объемов предназначались к дальнейшей отгрузке на экспорт. В структуре грузов преобладала пшеница – 143,9 тыс. тонн, за ней следовали ячмень – 63,1 тыс. тонн и масличный лен – 2 тыс. тонн. Оставшиеся 25,8 тыс. тонн были поставлены на внутренний рынок.

Органом инспекции филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Республике Татарстан выдано 74 сертификата безопасности и качества на экспортные партии, а также 79 сертификатов международного образца, подтверждающих фитосанитарное состояние, радиологическую безопасность, отсутствие ГМО, вес и чистоту трюмов.