Специалисты Роспотребнадзора расскажут татарстанцам о профилактике клещевого энцефалита

До 29 мая в Татарстане работает горячая линия, посвященная вопросам профилактики клещевого энцефалита. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по РТ.

По данным ведомства, за 2021 год с укусами клещей в медучреждения республики обратились 1203 человека, из которых 313 — дети. При этом на территориях, эндемичных клещевому вирусному энцефалиту, зафиксировано 96% обращений. В их число входят Казань, Набережные Челны и 28 районов Татарстана. Эндемичной иксодовому клещевому боррелиозу считается вся территория Татарстана.

Все желающие могут проконсультироваться со специалистами Роспотребнадзора по РТ с 10.00 до 16.00. Номера горячей линии — 8 (843) 238-53-68 и 8 (843) 238-21-74.