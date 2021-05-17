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Ру Тат
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17 мая 2021  03:12

Специалисты Роспотребнадзора по РТ ответят на вопросы бизнесменов Татарстана

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Управление Роспотребнадзора по Татарстану приглашает предпринимателей на День открытых дверей, который состоится 19 мая. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Задать интересующие вопросы желающие смогут в казанском управлении (улица Большая Красная, дом 30 и улица Сеченова, дом 13а), а также в 12 территориальных отделах в районах республики. С 14.00 до 16.00 специалисты будут проводить бесплатные консультации по вопросам, находящимся в компетенции управления.
Для участия необходима предварительная запись.

Роспотребнадзор по РТ бесплатная консультация
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