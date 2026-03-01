news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 1 марта 2026 23:01

Специалисты Роспотребнадзора перечислили основных переносчиков бешенства среди животных

Читайте нас в
Телеграм

Эксперты Управления Роспотребнадзора по Татарстану напомнили, что бешенство остаётся смертельно опасным заболеванием, от которого не существует лечения. Единственный способ защиты — своевременная вакцинация.

Инфекция передаётся человеку через слюну заражённого животного, чаще всего при укусе. В дикой природе основными переносчиками выступают лисы, волки и енотовидные собаки. От них вирус может перейти к домашним питомцам.

В последнее время бешенство стали выявлять и у грызунов — крыс, сурков, белок. Сельскохозяйственные животные также могут заразиться от хищников и представлять угрозу для человека.

Распознать инфицированное животное можно по необычному поведению: оно становится либо чрезмерно агрессивным, либо неестественно дружелюбным. Оба варианта опасны, поскольку вирус поражает нервную систему, и звери теряют естественный страх перед людьми.

Чтобы предотвратить заражение, специалисты рекомендуют регулярно прививать домашних животных, избегать контактов с бездомными и дикими особями, не оставлять пищевые отходы в доступных местах. В случае укуса необходимо сразу обработать рану и обратиться в больницу.

#роспотребнадзор рт #Бешенство животных
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Время намаза, сухура и ифтара в Казани на март 2026

Время намаза, сухура и ифтара в Казани на март 2026

1 марта 2026
Врио Верховного лидера Ирана назначен аятолла Алиреза Арафи

Врио Верховного лидера Ирана назначен аятолла Алиреза Арафи

1 марта 2026