Специалисты Роскачества нашли «фальшивый» мед в сетевых магазинах

Специалисты Роскачества исследовали 16 торговых марок меда от крупнейших розничных сетей. Итог: везде нашли фальсификацию, то есть мед разбавляли сахарными сиропами, продавая при этом как натуральный.

Первый зампред комитета Совета федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин подчеркнул, что подобная «разбавка» недопустима. Мед является исконно русским продуктом, и его качество особенно важно для россиян, сказал спикер. Он поручил взять этот вопрос под контроль.

По результатам проверок, сахарный сироп нашли марках меда: «Медовая долина» (цветочный), «Каждый день» (гречишный), «Spar» (цветочный), «365 дней» (цветочный), «Наша Сибирь» (цветочный, «Полевые просторы» и «Горный»), «Дедушкин улей» (липовый), «О'кей Daily» (цветочный), «Просто» (разнотравье), «Медовый край» (разнотравье и липовый), «Медовая долина» (липовый).

В некоторых марках также обнаружили низкое содержание пролина, а какой-то мед не соответствовал заявлениям на этикетках. Так, цветочный мед «Наша Сибирь» оказался подсолнечниковым.

В России ежегодно производят свыше 67 тыс. тонн меда, из них 4 тонны экспортируют. В среднем на россиянина в год приходится 0,5 кг.