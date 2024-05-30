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В Татарстане откроется горячая линия по защите имущественных прав детей
31 мая, в преддверии Дня защиты детей, Росреестр и Роскадастр Татарстана проведут горячую линию, на которую приглашают татарстанцев, планирующих покупать или продавать недвижимость с участием несовершеннолетних.
Родители или законные представители несовершеннолетних смогут узнать, как защитить имущественные права детей, как правильно оформить недвижимость в их собственность, как оформить недвижимость, при покупке которой использовался маткапитал и пр.
Звонки будут приниматься с 10 до 12 часов. Номер горячей линии в Казани — 8 (843) 255-25-71, телефоны специалистов в районах можно узнать на сайте Росреестра РТ (раздел «Обращения граждан» — «Горячие линии»).
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