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Общество 25 июня 2024 13:59

Специалисты расскажут, как купить или продать недвижимость, приобретенную в браке

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Как распорядиться нажитым в браке имуществом, нужно ли получать согласие одного из супругов при совершении сделок с недвижимостью, купленной в браке, – на эти и другие вопросы ответят специалисты Росреестра Татарстана во время горячей линии.

Горячая линия состоится завтра, 26 июня, с 10.00 до 12.00. Вопросы принимаются по телефону в Казани +7(843)255-25-71. Номера телефонов специалистов в районах Татарстана можно узнать на сайте Росреестра в разделе «Обращения граждан» - «Горячие линии».

#росреестр #горячая линия
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