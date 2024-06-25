Специалисты расскажут, как купить или продать недвижимость, приобретенную в браке

Как распорядиться нажитым в браке имуществом, нужно ли получать согласие одного из супругов при совершении сделок с недвижимостью, купленной в браке, – на эти и другие вопросы ответят специалисты Росреестра Татарстана во время горячей линии.

Горячая линия состоится завтра, 26 июня, с 10.00 до 12.00. Вопросы принимаются по телефону в Казани +7(843)255-25-71. Номера телефонов специалистов в районах Татарстана можно узнать на сайте Росреестра в разделе «Обращения граждан» - «Горячие линии».