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Специалисты рассказали татарстанцам, что делать при «птицепаде»
В Татарстане начался период лета, когда молодые оперившиеся птенцы встают на крыло и осваивают территорию. В связи с этим Госкомитет РТ по биоресурсам напомнил жителям республики о том, как вести себя при встрече со слётками — молодыми птицами, которые недавно покинули гнездо, но еще не научились летать.
«Полноценно летать у них пока не получается, поэтому за птенцами внимательно присматривают родители. Слётки могут выглядеть растерянно и долгое время проводить без движения на земле, однако помощь человека им не нужна», — предупредили специалисты.
Татарстанцев просят не подбирать таких птенцов: если рядом заметили гнездо, нужно постараться быстрее вернуть слётка домой, чтобы не привлечь хищников и не напугать взрослых птиц.
«В случае же если птенчик сидит на проезжей части или на тротуаре, то его нужно направить осторожными движениями в безопасное место, в кусты или на газон. Помогать птице нужно только в том случае, если ей угрожает опасность», — отмечают в ведомстве и напоминают, что птицам требуется помощь лишь при получении травмы.
«Птенца можно и нужно подобрать, если он слишком мал или пострадал при падении. Отсутствие перьев, лысинки, неспособность быстро передвигаться — сигнал о том, что птенец не выживет вне гнезда», — рассказали в комитете.
Такую птицу можно посадить в обувную коробку, дно которой нужно застелить полотенцами или мягкой туалетной бумагой без красителей и ароматизаторов. Кормить ее придется каждые 20-40 минут из-за очень высокого обмена веществ у птиц и тем видом корма, который подходит, — в природе есть зерноядные, насекомоядные и хищные.
«Единственно возможная альтернатива насекомым — смесь свежего творога и дафнии. Нельзя кормить птенцов хлебом, фаршем и молоком. Такое питание может навредить им», — предупредили специалисты.
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