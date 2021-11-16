Специалисты рассказали, надо ли помогать оставшимся на зимовку лебедям

В последние дни участились обращения татарстанцев, связанные с лебедями, все еще обитающих в водоемах. В Госкомитете РТ по биоресурсам рассказали, что нужно делать при таких случаях.

«Люди действительно беспокоятся и готовы на многое: сесть в лодку, ловить лебедей по всему водоему, забрать их домой, подселить к домашним уткам в сарай, отдать в зоопарк или любому желающему, лишь бы не оставить на месте. А это делать категорически запрещено», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что лебеди-шипуны складывают крылья на спине пышным домиком, и у молодых, полностью не отлинявших птиц крылья выглядят неестественно вывернутыми. При этом они абсолютно здоровы. Лебеди хорошо себя чувствуют на водоемах, покрытых льдом, и способны долгое время держать полынью. Как только полынья замерзает, лебеди улетают.

Если у граждан все-таки есть сомнения по поводу здоровья птиц, оставшихся на водоеме в холодную пору, они могут проконсультироваться со специалистами Госкомитета по биоресурсам, позвонив по телефону 8 (843) 211 70 78.

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео от жителей зеленодольского поселка Васильево, обеспокоенных тем, что на озере могут замерзнуть лебеди, оставшиеся на зимовку.