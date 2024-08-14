Специалисты проверили качество выполненных в РТ лесовосстановительных работ

Фото: пресс-служба Минлесхоза РТ

Специалисты Министерства лесного хозяйства РТ проверили качество проведенных в 2024 году лесовосстановительных работ и провели оценку материалов технической приемки лесных культур. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проверки прошли в Высокогорском, Атнинском, Лаишевском, Верхнеуслонском, Буинском и Тетюшском муниципальных районах. Обследование показало, что все работы были выполнены согласно необходимым требованиям в своевременные агротехнические сроки.

Мероприятия проводятся в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».