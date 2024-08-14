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Специалисты проверили качество выполненных в РТ лесовосстановительных работ
Специалисты Министерства лесного хозяйства РТ проверили качество проведенных в 2024 году лесовосстановительных работ и провели оценку материалов технической приемки лесных культур. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Проверки прошли в Высокогорском, Атнинском, Лаишевском, Верхнеуслонском, Буинском и Тетюшском муниципальных районах. Обследование показало, что все работы были выполнены согласно необходимым требованиям в своевременные агротехнические сроки.
Мероприятия проводятся в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».
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