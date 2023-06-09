Специалисты ответят на вопросы татарстанцев об итоговой аттестации выпускников

Сегодня, 9 июня, в Татарстане состоится горячая линия по вопросам прохождения государственной итоговой аттестации учащимися 9-х и 11-х классов.

Прием планирует провести Комиссия Общественной палаты Республики Татарстан по развитию образования, науки и просветительской деятельности. На вопросы будут отвечать ее представители, а также руководители и ответственные сотрудники Минобрнауки РТ.

Обращения будут приниматься по телефону 8 (800) 35044-72 9 июня с 10:00 до 12:00.