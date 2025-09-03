Специалисты отметили хорошие хлебопекарные свойства татарстанской пшеницы нового урожая

Специалисты «Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса» по РТ по результатам исследований отметили хорошие хлебопекарные свойства пшеницы нового урожая. По состоянию на 1 сентября 2025 года в рамках государственного мониторинга зерна исследовано свыше 1,9 тыс. образцов озимой и яровой пшеницы от отобранного нового урожая общим весом 1,33 млн тонн, что составляет 64% валового сбора на текущий момент.

«Результаты исследований показали следующее распределение пшеницы по классам: 3 классу соответствует 14,6% проверенного зерна, 34,3% соответствует 4 классу, а 50,9% отнесено к 5 классу. Окончательная оценка качества пшеницы будет дана по завершении государственного мониторинга урожая», – рассказала заведующая испытательной лабораторией филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Республике Татарстан Гузель Сагдеева.

По словам специалистов зерна, исследования проходят в соответствии с приказом Минсельхоза России на 19 показателей качества, включая клейковину, натуру, белок, число падения, стекловидность, влажность, сорную, зерновую и вредную примеси, зараженность и загрязненность, также выявляется зерно, поврежденное клопом-черепашкой.

Так же контролеры отмечают, что пшеница абсолютно пригодна для выработки стандартной сортовой хлебопекарной муки, так как соответствует показателям ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия».

К примеру, содержание клейковины в мягкой пшенице 3 класса составляет в среднем от 23% и выше, а 4 класса – от 18% при показателях ИДК 80-100 единиц, имеет показатель натуры – не менее 710 г/л, а стекловидности зерна – от 40 до 50%.

Планируется, что в этом году в рамках госмониторинга зерна специалисты проведут почти 86 тыс. исследований собранного в объеме 100% урожая озимой и яровой пшеницы. К отбору первых проб и лабораторным испытаниям специалисты филиала «ЦОК АПК» приступили с первых дней жатвы – 15 июля. В настоящий момент, по поступившим уведомлениям от аграриев, сотрудники объехали сельхозпредприятия, расположенные во всех 43 муниципальных районах республики.